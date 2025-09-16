En el marco de la Semana de los Jardines, la Comisaría 23° recibió la visita de los alumnos de la sala de 3 años del Jardín de Mimosaurio, ex ENI 13. Durante la actividad, los niños entregaron semillas de flores para que fueran plantadas en el destacamento policial.

El gesto fue recibido con alegría y agradecimiento por parte de los efectivos, quienes destacaron la importancia de fortalecer la relación con la comunidad desde la infancia.

La jornada buscó promover el contacto entre instituciones y vecinos, generando un espacio de encuentro en el que los más pequeños fueron protagonistas. Los policías expresaron que esperaban con entusiasmo ver crecer las flores como símbolo de unión y respeto mutuo.