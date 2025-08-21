En una jornada marcada por tensiones legislativas, se confirmó que los senadores nacionales cobrarán más de $10,2 millones en bruto a partir de noviembre, como resultado de la nueva paritaria acordada para los trabajadores del Congreso. Este incremento impacta directamente en las dietas de los legisladores, ya que sus haberes están atados al mismo sistema de módulos que perciben los empleados parlamentarios.

El mecanismo fue aprobado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición pactaron que la dieta de los senadores se calcularía sobre la base de 2.500 módulos, más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, lo que da un total de 4.000 módulos. En el caso del desarraigo, solo cuatro legisladores no lo cobran. Además, desde ese mismo mes se agregaron una dieta más para compensar el aguinaldo, lo que generó fuertes críticas en distintos sectores.

La nueva actualización se desprende de un aumento para los empleados del Congreso: 1,3% con un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, y 1,2% con un bono de $20.000 para septiembre, octubre y noviembre, alcanzando un acumulado de 7,52%. Con esto, el valor del módulo pasará a 2.554 pesos, cifra que al multiplicarse por 4.000 eleva las dietas senatoriales por encima de los $10,2 millones en bruto.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara alta, ya había buscado desmarcarse de la polémica en junio pasado al firmar una resolución en la que invitaba a los senadores a “ejercer la opción de adecuar o no sus dietas”. Sin embargo, casi todo el kirchnerismo mantuvo los aumentos, mientras que desde bloques como La Libertad Avanza, PRO y la UCR varios legisladores renunciaron a percibir la actualización.

El tema vuelve a dividir a la Cámara alta y deja en evidencia las diferencias entre bancadas, en un contexto económico delicado y con fuerte rechazo social a los incrementos.