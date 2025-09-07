Nair es una sanjuanina que busca a su padre. Al comienzo no quería saber nada, pero con el pasar de los años se dio cuenta que necesitaba saber quien era él y quien era su familia paterna.

Ella tiene 23 años es oriunda de San Juan. Criada únicamente por su madre, confesó que durante mucho tiempo no quiso saber nada sobre él, pero que la maternidad le dio una nueva mirada sobre su historia y la impulsó a dar este paso.

“De chica mi mamá me quiso hablar de él, pero yo no tuve interés de saber. Quizás fue enojo, no sé... Me crié con la idea de que no tuve padre y nada más”, relató Nair en diálogo Diario 13

Según comentó, el hombre se llama Juan y su apellido es Cruz y tendría entre 50 y 60 años. “Mi madre me dio algunos datos de su físico: es de estatura baja, calvo, de tez blanca. Tengo entendido que también es de San Juan, del departamento Rivadavia, y que trabajaba en Veladero, en las minas”, explicó.

La joven aseguró que siempre supo de su ausencia, aunque nunca indagó demasiado en los motivos. “Desde chica supe que él estuvo ausente y desconozco por qué. Ahora quise, de curiosa, saber su nombre, quién es", señaló. "Estuve con la duda de conocerlo, vaya a saber por qué no estuvo en mi vida. Por eso no lo busqué antes, pero hoy quiero conocerlo y ojalá de su parte quiera lo mismo”, expresó.

Su decisión se fortaleció tras convertirse en madre soltera, en este marco mencionó: “El padre de mi hija no se hace cargo porque no quiere. A veces creo que mi historia y la de mi niña son iguales". Seguidamente reflexionó: “Ahora, de grande, siendo madre y teniendo una manera diferente de ver las cosas, pienso que no soy nadie para juzgar a nadie. Todos merecemos segundas oportunidades y ser escuchados”.

Con esperanza, Nair abrió públicamente su búsqueda y dejó un mensaje claro: “Lo quiero conocer y, si él quiere, yo lo voy a escuchar. Creo que merezco una explicación”.