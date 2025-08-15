El sargento primero del Ejército Argentino, Sergio Óscar Oro, alcanzó la cumbre del Monte Kun, en el Himalaya, el pasado 5 de agosto, como parte de una expedición internacional que escaló hasta los 7.077 metros de altura en la región de Cachemira, India. Se convirtió en el primer sanjuanino en llegar a este punto y lo hizo coincidiendo con el Día del Montañista.

Desde la cima, Oro envió un mensaje especial a su tierra natal. “Quiero mandar un saludo grande a mi departamento Sarmiento y un saludo en especial para toda mi gente de Cienaguita, que me vio crecer y dar mis primeros pasos. También para Los Berros, que me vieron crecer y formarme. Para toda mi gente de Sarmiento, un saludo a mi familia y pronto nos volveremos a ver”, expresó.

Cienaguita, su pueblo, está ubicado a unos 1.000 kilómetros de la capital de San Juan y tiene solo 322 habitantes, según el último censo. Allí nació y vivió gran parte de su vida antes de ingresar al Ejército Argentino, donde actualmente cumple funciones en Mendoza.

Oro integró una patrulla de nueve personas que formaron parte de la misión binacional “Himalaya 2025”. La delegación partió el 13 de julio y regresó el 13 de agosto, tras un mes de travesía que incluyó temperaturas bajo cero, viento blanco y falta de oxígeno.

El militar ya había participado en otras expediciones de altura, pero esta fue la primera vez que llevó la bandera argentina y la sanjuanina hasta una de las cumbres más altas del mundo. A su regreso, será recibido con homenajes por su logro.