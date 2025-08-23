Sergio Oro volvió a Cienaguita y fue homenajeado tras escalar el Himalaya

Hace una semana llegó a San Juan el sargento que escaló el Himalaya y dejó en lo alto el nombre del país. Pero recién este sábado fue el esperado reencuentro con su pueblo natal.

Con una misa, sorpresas y obsequios, la comunidad de Cienaguita recibió a Sergio Oscar Oro. Él es sargento primero del Ejército Argentino y alcanzó la cumbre del Monte Kun, en el Himalaya, el pasado 5 de agosto como parte de una expedición internacional. Con esta hazaña, se convirtió en el primer sanjuanino en llegar a ese punto y lo hizo en coincidencia con el Día del Montañista.

En cada entrevista que brindó, habló con amor y nostalgia de sus raíces en este pequeño pueblo de Sarmiento. Allí regresó y su gente lo homenajeó como a un verdadero héroe por su valiente acción. Durante la misa, los vecinos lo colmaron de gratitud por representar sus orígenes y llevarlos siempre consigo.

Mirá las fotos: