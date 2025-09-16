La nueva Ley de Tránsito y Transporte de San Juan, impulsada por el orreguismo, trae consigo una novedad clave: la inclusión del servicio accesible de transporte dentro de los registros oficiales. Estos vehículos, que hasta ahora funcionaban de manera informal, se dedican a trasladar a pacientes de diálisis, personas con discapacidad, usuarios de obras sociales y lesionados por accidentes laborales hacia clínicas de rehabilitación.

El secretario de Transporte, Marcelo Molina, explicó en una entrevista en Pelado Stream que la idea es regularizar una actividad que creció sin marco legal. “Tenemos que sacarlo de la zona gris. Se ha desarrollado otra parte del transporte que lo tenemos que blanquear: el transporte médico con ART, con diálisis, con obra social, chicos que van a institutos. Eso se hace con autos particulares y ahora tendrán que estar identificados”, señaló.

Según la nueva normativa, el servicio accesible pasará a formar parte del grupo de vehículos identificados, junto a los taxis y el transporte escolar. Esto significa que estarán registrados oficialmente y con señalización diferenciada, lo que también contribuirá a la seguridad vial.

Molina destacó que esta medida permitirá a otros conductores reconocer la función especial de estos autos: “Si un vehículo se detiene frente a un domicilio y baja una persona que necesita asistencia o movilidad extra, el resto de los conductores sabrá que debe tener más cuidado o esperar”.

Otro de los puntos incorporados a pedido de los usuarios es la autorización de vidrios polarizados en determinados casos. “San Juan tiene un sol muy fuerte y, en el caso de pacientes en diálisis o con enfermedades específicas, nos pidieron permitirlo. Lo vamos a aceptar porque entendemos que los pasajeros necesitan esos elementos”, detalló.

Con esta inclusión, la Ley de Tránsito busca modernizar y transparentar el sistema de transporte provincial, garantizando que los sectores más vulnerables tengan un servicio regulado, seguro y adaptado a sus necesidades.