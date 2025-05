Este jueves 29 de mayo, en el Día del Ejército, desde el gobierno Nacional dieron la noticia de la ampliación del Servicio Militar voluntario. Y es que, hasta hace un tiempo, era válido para jóvenes de 18 a 24 años y ahora lo extendieron hasta los 28.

Además, las autoridades nacionales informaron que planean invertir en el área y darle la posibilidad de aprender oficios a los que se inscriban. A raíz de esto, el móvil de Canal 13 San Juan salió a preguntarle a los sanjuaninos: qué piensan de la medida.

En primer lugar, algunos adolescentes que se encontraban en la peatonal Tucumán comentaron que: “parece una buena idea para que tengamos una buena formación”. Sin embargo, otro grupo de jóvenes de 16 años aproximadamente dieron la contraria: “yo no me enlistaría, pero me alegro de que no sea obligatorio y se pueda elegir”.

Mientras, a otros les pareció importante el punto de partida: tener 18 años y el secundario completo: “pareciera una buena opción para que todos términos los estudios”.

Un hombre de más de 70 años se encontró en el centro sanjuanino y fue interrogado: “me parece que está bueno, que todos tengamos las mismas oportunidades. Hay algunos que vienen con buena educación de la casa, pero hay otros que no y se desvían. En ese sentido, está bueno que sea como antes y todos asistan”.

Otro joven sanjuanino recién salido del colegio afirmó que si fuese por defender la patria Argentina lo haría sin dudar: “no me enlistaría, pero si me llaman para defender a mi país voy”.