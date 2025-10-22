Los trabajos en el Paso Internacional de Agua Negra muestran un progreso sostenido y permiten proyectar su reapertura para la primera semana de noviembre, siempre que las condiciones climáticas acompañen. Así lo estiman las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad, que desde hace semanas ejecutan en conjunto tareas de limpieza de hielo, despeje de calzada y perfilado del camino en la alta cordillera.

El operativo, que se desarrolla con personal y maquinaria de ambas reparticiones, busca garantizar una apertura segura y anticipada del corredor que une San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile. La meta del Gobierno provincial es contar con el paso habilitado antes de la Fiesta Nacional del Sol 2025 (20, 21 y 22 de noviembre), para reforzar la integración y el flujo turístico binacional.

Desde Vialidad destacaron que los pronósticos meteorológicos son alentadores y que el avance logrado hasta el momento ratifica la capacidad técnica y el compromiso del equipo local. “Vialidad Nacional en San Juan sigue de pie, cumpliendo su rol estratégico hombro a hombro con Vialidad Provincial”, remarcaron desde la institución, subrayando el valor de la cooperación entre los dos organismos para sostener la conectividad internacional y el desarrollo regional.

La tarea que viene desarrollando Vialidad Nacional se da meses después de turbulencia en el área que depende de Nación, luego que la administración del presidente Javier Milei anunciara el cierre de la dirección y luego esa decisión fuera revertida por el Congreso. En este marco, se llevan adelante las tareas tras la incertidumbre y angustia.

“Allí están los equipos de Vialidad Nacional, Distrito San Juan, junto a los compañeros de Vialidad Provincial, enfrentando las heladas, el frío extremo y la nieve que cubre los pasos. Lo hacen con la misma entrega de siempre, con ese temple que no se aprende en un escritorio, sino en la montaña, a bordo de una máquina que ruge entre la soledad del hielo”, expresaron desde la dependencia nacional.