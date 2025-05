Este martes 6 de mayo los colectivos no completarán sus recorridos en la provincia de San Juan. Por este motivo miles de personas tienen problemas para trasladarse. En ese sentido desde el Ministerio de Educación informaron que, a pesar de que la medida no fue avisada con tiempo, no le colocarán la falta a docentes y estudiantes que no asistan a su escuela.

Desde la cartera educativa informaron que las clases serán normales durante toda la jornada. No obstante, son conscientes de la complicación que representa para la comunidad educativa no tener a disposición las unidades de la Red Tulum.

Por este motivo, aunque el paro que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional no fue debidamente notificado, se decidió que este martes no se colocarán faltas.

Esta consideración será no sólo para los estudiantes, sino también para los docentes. En ese mismo sentido anunciaron que no se tomarán exámenes y tampoco se dictarán temas nuevos.