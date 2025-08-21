El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó en el móvil de Canal 13 la situación de los 70 empleados de la ex fábrica de carburo, actualmente bajo administración de una empresa brasileña, y los avances en la conciliación obligatoria.

“Seguimos todavía en conciliación obligatoria con este problema que ha surgido entre una empresa brasileña, que es la que está administrando una de las usinas de lo que era Electrometalúrgica Andina”, señaló Marchese. Y agregó: “Esta empresa brasileña, como todos saben, ha decidido levantar sus puestos de trabajo y volver a su país básicamente. En razón de eso, por supuesto, nosotros tomamos inmediata intervención”.

El subsecretario detalló que ya se llevaron a cabo reuniones entre el sindicato y la empresa en el marco de la conciliación. “Y ahí la empresa hizo un ofrecimiento a los trabajadores, cerca de 70, que consistía en aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual establece que se puede pagar la indemnización del 50% por razones de fuerza mayor, que sería este caso, por cuestiones económicas, debido a que la empresa levanta sus puertas”, explicó.

Marchese precisó que el ofrecimiento incluía además que el pago se realizaría en 10 cuotas, situación que generó el rechazo del sindicato. “El sindicato puso el grito en el cielo y no aceptó. La única manera de que puedan llegar a un acuerdo es que la empresa constituya una garantía, porque entienden que si esta empresa se va del país y dice que va a pagar en 10 cuotas”, señaló.

En cuanto a la legalidad del procedimiento, Marchese aclaró: “El artículo 247 se podría llegar a aplicar. La empresa alega que su intención es permitir que los trabajadores puedan acceder a un fondo de desempleo, ya que si los echan por otro artículo, no podrían gozar de ese beneficio”.

Finalmente, el subsecretario sostuvo que el sindicato insiste en que haya “alguna especie de garantía para poder dar cumplimiento a lo que se acuerde”, asegurando así que los trabajadores perciban efectivamente la indemnización correspondiente.