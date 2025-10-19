La Ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, abordó la reciente adhesión de los gremios docentes UDAP y AMET al paro nacional convocado por CTERA, destacando la postura del gobierno provincial de mantener el diálogo y reconocer los avances de este sector. En una entrevista con Pelado Stream, la funcionaria aseguró que su gestión no entrará en conflicto con los educadores.

Fuentes indicó que, si bien UDAP y AMET se sumaron a la medida de fuerza nacional, las autoridades provinciales mantuvieron conversaciones con ambos sindicatos. El mensaje del Ministerio fue que se trataba de un paro "netamente a la Nación".

La Ministra subrayó la continuidad del diálogo: "La idea es siempre dialogar para que nuestros docentes estén mejor". Recordó que el acuerdo salarial vigente se extiende hasta octubre y que la próxima reunión paritaria se celebrará en la primera quincena de noviembre para seguir negociando.

"Tenemos una fluida comunicación con los gremios", afirmó Fuentes, aunque adelantó que el tema de la adhesión al paro será conversado en la mesa de paritaria con los representantes gremiales.

La titular de la cartera educativa explicó que, si bien el año pasado las reuniones con los gremios eran mensuales para atender preocupaciones salariales y requerimientos, este año la dinámica cambió. Por decisión del Ministro de Economía, las reuniones se realizan trimestralmente.

"Esta determinación nos permite a nosotros trabajar con tranquilidad, poder proyectar en otras situaciones que no solamente tienen que ver con lo salarial, sino también con lo pedagógico", señaló la Ministra.

Al hacer un balance de la gestión, Fuentes puso énfasis en los avances salariales, especialmente en la actualización del nomenclador docente (Decreto Acuerdo 1890).

"La suma de puntos que se fue dando desde el año pasado hasta ahora es histórica porque desde el 2011 al 2023 se dieron 8 puntos al nomenclador docente, nosotros llevamos 80 puntos y eso es algo que no se le quita al docente", aseveró.

La Ministra también mencionó que se está trabajando con los gremios en el análisis del Decreto 1890 para abordar puntos obsoletos y revisar aspectos como "la conveniencia de ser director".

El punto central de las declaraciones de Fuentes fue la ratificación de su compromiso personal con el sector. Al repasar los avances logrados, la funcionaria sentenció:

"Vamos a seguir siempre dialogando. Siempre se los digo a los gremios en las mesas paritarias: 'No nos van a poner en contra de los docentes porque yo soy una docente, conozco el aula, conozco las necesidades, conozco lo que se trabaja'."

La ministra cerró con una promesa que vincula su gestión actual con su futuro profesional: "Soy una docente que seguramente voy a volver al aula y eso quiero que se solucione, que se solucione la situación de los docentes para siempre".