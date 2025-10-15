Silvia Maldonado de Capital, fue coronada como Reina del Adulto Mayor

En una verdadera fiesta de alegría, música y baile, el Gobierno de San Juan coronó a las nuevas soberanas de las Personas Mayores. En un evento que contó con la participación entusiasta de hinchadas de todos los departamentos, Silvia Maldonado de Capital, fue coronada como la Reina del Adulto Mayor de la edición 2025.

La ceremonia de coronación, que se realizó en la tarde noche de este miércoles, fue encabezada por el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, acompañado por una importante comitiva de funcionarios, incluyendo a los ministros Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (Gobierno), el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone, y el Director de Políticas para el Adulto Mayor, Roberto Ochoa. También estuvieron presentes la intendente Susana Laciar de Capital y el intendente Jorge Espejo de Iglesia.

Capital e Iglesia en el podio

Tras una jornada vibrante y de gran participación, el jurado eligió a Silvia Mónica Maldonado como la nueva Reina Provincial de las Personas Mayores. La mujer, de 64 años, es madre de dos hijos y representó al departamento Capital.

Junto a ella fue coronada como Virreina Ramona de la Cruz Solar, quien representó al departamento Iglesia. Esta mujer, de 84 años, es un ejemplo de vitalidad y familia numerosa: separada, tiene 13 hijos, 34 nietos y 25 bisnietos.

El evento no solo destacó la belleza y la representación de los departamentos, sino que se consolidó como un espacio de celebración y reconocimiento al rol activo y fundamental de las personas mayores en la provincia.