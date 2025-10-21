Sin alerta amarilla para este martes; se espera viento fuerte en San Juan

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, este martes comenzará el protagonismo del viento en San Juan.

De esta manera indicaron que se espera que la máxima sea de 34 grados, mientras que la mínima toque los 18 grados. Pero lo que más llamó la atención es que anunciaron que las ráfagas de viento del sector sur llegarán a velocidades superiores a los 55 kilómetros por hora.

Según detallaron, las ráfagas comenzarán a correr con velocidades considerables en horas de la noche.

Para el miércoles la temperatura bajará, aunque las rachas de viento se incrementarán, llegando a velocidades superiores a los 64 kilómetros por hora, panorama que se mantendrá durante el resto de las jornadas.