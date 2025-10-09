A pocas semanas de las elecciones legislativas 2025, San Juan se prepara para estrenar el sistema de votación con boleta única, una modalidad que cambiará la organización de las escuelas utilizadas como centros de votación. Desde el Ministerio de Educación informaron que el viernes 24 de octubre habrá clases normales, ya que el nuevo formato elimina la necesidad de armar los tradicionales cuartos oscuros.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, explicó que los electores emitirán su voto detrás de biombos de cartón que serán colocados sobre los bancos de las aulas. “Ya no vamos a tener que empapelar las ventanas ni acondicionar los salones. El viernes anterior a las elecciones habrá clases normales, aunque se podría suspender el último turno para facilitar la limpieza”, precisó la funcionaria.

Según detalló, el material electoral, incluidos los biombos, será entregado directamente a los presidentes de mesa, sin requerir intervenciones previas del personal escolar. En cuanto al retorno a clases el lunes 27, Lueje señaló que aún se está definiendo cómo será el cronograma. “Estamos evaluando en forma conjunta con la ministra Silvia Fuentes cómo vamos a accionar. La resolución final se conocerá la próxima semana”, adelantó.

Respecto a las tareas de limpieza y mantenimiento, la secretaria subrayó la importancia del personal de servicios. “Son los porteros quienes se encargan de dejar las escuelas en condiciones antes y después del acto electoral”, destacó.

En cuanto a la seguridad escolar, Lueje hizo referencia al reciente robo en la Escuela Sarmiento y a la preocupación de padres y docentes por la falta de vigilancia privada. “Estamos trabajando en la licitación para restablecer el servicio. Cada gasto público requiere ese proceso y lleva su tiempo, pero esperamos concretarlo antes de fin de año”, sostuvo. También reconoció que no hay suficientes efectivos policiales disponibles para cubrir todos los establecimientos. “Por eso se recurre a la seguridad privada, que complementa la labor policial”, explicó.

Finalmente, al ser consultada sobre el paro nacional docente convocado por CTERA, Lueje aseguró que en San Juan no debería haber adhesión, ya que rige un acuerdo paritario provincial vigente hasta octubre. “De todos modos, cada profesional tiene la libertad de decidir si participa o no. Nosotros mantenemos el diálogo abierto con los gremios locales”, concluyó.