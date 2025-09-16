Que durante el mes de septiembre la temperatura toque un techo de casi 30 grados, hace pensar a los sanjuaninos que puede tratarse de una jornada con viento zonda presente. Pero este fenómeno no estará presente en esta jornada, pese a que la máxima alcanzará casi el registro mencionado.

De acuerdo a lo que menciona el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura este martes alcanzará los 29 grados en su nivel máximo, marcando una jornada primaveral en vísperas a ingresar a esa estación del año.

La curiosidad es que no se prevé viendo zonda, según el pronóstico del viento, entendiendo que soplará entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sector Este y luego rotará al Sur. Pero la brisa de esa velocidad, casi es imperceptible.

Otro dato que permite hacer la lectura que no habrá zonda presente, es que la presión atmosférica desde horas de la mañana es de 943.8 hectopascales, lejos de ser la que se percibe cuando corre el viento característico de San Juan.

El factor que hará que sea algo tenue el calor de la jornada, es que habrá algunas nubes presentes, aunque no lo suficiente para cubrir todo el cielo, sino un cielo parcialmente nublado. La mínima en horas de la mañana se posicionó sobre los 11 grados.