Un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter se registró durante la mañana de este sábado en la provincia de San Juan, y también fue percibido en algunas zonas de Mendoza. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se produjo a las 7:05, con epicentro ubicado 48 kilómetros al suroeste de la Ciudad de San Juan, 50 kilómetros al este de Barreal y 58 kilómetros al noroeste de Media Agua.

El fenómeno tuvo una profundidad de 114 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de foco intermedio a profundo. Esta característica ayudó a amortiguar su impacto en la superficie, motivo por el cual fue percibido con baja intensidad por los habitantes.

En la Ciudad de San Juan y Barreal, la intensidad alcanzó el nivel III en la escala Mercalli Modificada (IMM), es decir, solo algunas personas en reposo lograron advertir el movimiento.

En Media Agua y Caucete, el temblor se sintió de forma muy leve, con intensidades entre los niveles II y III, limitándose a una sensación apenas perceptible dentro de edificios o en momentos de quietud.

No se registraron daños materiales ni consecuencias personales, y el evento fue considerado de baja incidencia sísmica.