Sismos de magnitud moderada en San Juan sin reportes de daños

Los registros del INPRES dan cuenta de que en 10 horas desde las 19 del miércoles a las 5 de la mañana del jueves se registraron al menos 3 movimientos sísmicos que superaron los 3 grados de magnitud sin que esto provoque alarma en la población.

El primero tuvo epicentro a 78 kilómetros al Noroeste de Jáchal a las 19, 54 hs. del miércoles. La magnitud fue de 3.4 en la escala de Richter. En este caso la profundidad fue de 115 kilómetros.

Luego se registró otro sismo a las 4,55 hs del jueves 17 de octubre con dirección a 81 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan. En este caso la magnitud fue de grado 3 con una profundidad de 118 kilómetros.

El último de estos tres fue a las 5.58 hs. de este jueves con epicentro 35 km al SO de Talacasto; 45 km al E de Calingasta; 48 km al NO de San Juan. La magnitud fue de 3.3 en la escala de Richter con una profundidad de 108 kilómetros. No hay registro de daños ni de percepción de manera importante por parte de la ciudadanía.