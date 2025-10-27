El Parque de Mayo se convirtió en el punto de encuentro de un grupo de sanjuaninos que encontraron en el slackline una nueva forma de entrenar cuerpo y mente. Se trata de una disciplina que combina equilibrio, fuerza y concentración sobre una cinta tensada entre dos puntos, y que en la provincia gana cada vez más seguidores.

Jorge García, profesor e integrante del Slackline San Juan Club, explicó que los entrenamientos se realizan los martes y jueves por la tarde, abiertos a todo público. “Es un deporte de equilibrio en el que se camina por cintas de distintos diámetros y a distintas alturas”, comentó.

El objetivo del grupo es avanzar hacia una modalidad más desafiante: el highline, una variante del slackline que se practica a gran altura, generalmente en la montaña. “Buscamos llevarlo a otro nivel del deporte, que es el highline. En San Juan lo hacemos en zonas de montaña, aprovechando los paisajes y el clima”, detalló García.

Aunque puede parecer complejo, los instructores destacan que el slackline no tiene restricciones de edad. “Hemos tenido niños de dos años y medio, a quienes ayudamos a caminar sobre la cinta. Es una actividad que puede disfrutar toda la familia”, agregó el profesor.

Por su parte, Leandro Saldívar, también instructor del club, subrayó los beneficios físicos y mentales de la práctica. “Cada músculo del cuerpo se activa arriba de la cinta. Es un tema de equilibrio, por lo que se trabajan todos los grupos musculares”, explicó.

El profesor señaló que la concentración y la respiración son claves en el aprendizaje. “Al principio cuesta, hay que enfocarse y aprender a respirar. Pero una vez que estás arriba, te olvidás de todo y solo pensás en el próximo paso. Para mí es una sensación increíble”, expresó.