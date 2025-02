Una de las jóvenes que sufrió el gran siniestro en Pocito en la Ruta 40 el pasado 15 de enero salió del coma y ya no necesitará asistencia respiratoria. Camila Bravo, una de las tres amigas que salía de vacaciones y fue embestida por una camioneta que era conducida por Eleazar Flores , quien recientemente perdió a su esposa producto del mismo hecho.

La joven que en un momento se encontraba muy grave le dedicó un sentido mensaje a su amiga, Carolina Sastre que fue víctima de esta tragedia y perdió la vida ese mismo 15 de enero.

"Me animé a meterme a tu perfil, necesitaba ver tus fotos y videos sonriendo, porque así te voy a recordar", escribió la joven. A su vez, agregó: "Me estás haciendo mucha falta, Caro, no puedo poner en palabras todo lo que estoy sufriendo. Te voy a extrañar toda mi vida, hasta siempre".

El hecho

Eliazar, acompañado por su pareja, conducía a alta velocidad en un trayecto entre calles 13 y 14 sin respetar las normas de tránsito ni el deber de cuidado. En ese trayecto, la camioneta invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra un Peugeot. Las pericias indicaron que el motor del auto salió despedido y destrozó el interior del vehículo de las mujeres.

El impacto fue devastador. Carolina Sastre, ocupante del Peugeot, falleció tras ser despedida del vehículo debido a la fuerza del choque. El informe forense reveló que sufrió múltiples fracturas torácicas bilaterales y lesiones pulmonares severas. El Peugeot quedó completamente destruido, con el motor desplazado hacia el habitáculo, provocando lesiones graves en las ocupantes.

El siniestro vial dejó un saldo de varios lesionados graves. La acompañante del conductor, Angélica Mundocore sufrió de traumatismo encefalocraneano y finalmente falleció este lunes 10 de febrero. Camila Bravo, ocupante del Peugeot presentó traumatismo craneoencefálico grave, fracturas dorsales en vértebras T8, T9 y T10, y contusión pulmonar derecha, mientras que la tercera joven, María Emilia Oviedo, sufrió fractura en la base del cráneo, contusión pulmonar y neumotórax izquierdo.