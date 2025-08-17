Llegó el Día del Niño y seguramente muchos papás y mamás tendrán planeado aprovechar el domingo para salir a jugar afuera. Eso será posible gracias a la jornada que el tiempo ofrecerá en San Juan. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el cielo permanecerá despejado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y mayormente nublado en la noche, y con una mínima y máxima que oscilarán entre los 4º y los 19º.

El domingo arrancó con la mínima indicada por el SMN. Los 4º se hicieron sentir en las primeras horas del 17 de agosto. La jornada comenzó soleada y casi sin viento, ya que predominaron las ráfagas no mayores a los 12 kilómetros por hora provenientes del Suroeste.

Para el lunes la cosa cambiará. Según indicó el organismo nacional en su página web, el 18 de agosto tendrá una mínima de 10º y una máxima de 17º. Es decir, que el termómetro descenderá dos grados. Además, lo más destacado de la jornada será la alta probabilidad de lluvias aisladas, que llegan hasta el 40%.

Según informó el SMN, el cielo del lunes se presentará mayormente nublado. Las lluvias aisladas llegarían en la mañana y se extenderían hasta la tarde. En tanto, para la noche, está pronosticado que la provincia tenga chaparrones. En tanto, el viento llegará del Sur.

Para el martes, la mínima y la máxima pronosticadas oscilarán entre los 6º y los 20º. El cielo se presentará mayormente nublado y el viento llegará desde el Sur. Las probabilidades de lluvias son casi nulas.

Para el miércoles la mínima esperada es de 5º, mientras que la máxima de 20º, con un cielo algo nublado. El viento del Noroeste en la mañana y el Noreste en la tarde y la noche no superará los 12 kilómetros por hora.

El jueves la mínima será de 4º y la máxima de 24º. Acá el termómetro subirá cuatro grados, por lo que el tiempo de invierno desaparecerá por una jornada. El cielo se presentará mayormente nublado y el viento oscilará entre el Noroeste y el Noreste con ráfagas que no superarán los 12 kilómetros por hora.

La semana cerrará con el viernes que tendrá una mínima de 6º y una máxima de 16º, con una marcada caída del termómetro. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento llegará desde el Sureste con ráfagas de entre los 23 y los 31 kilómetros por hora.