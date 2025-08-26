La Fundación Solydar celebró el Día del Niño en la escuela albergue de Valle Fértil con una gran fiesta cargada de alegría, juegos y solidaridad. Hubo donaciones, entrega de juguetes y actividades recreativas destinadas a los chicos que asisten al establecimiento educativo.

Susana Mercado, referente de la fundación, destacó en Canal 13 el valor de la iniciativa: “Yo siempre digo que somos como un fósforo que se enciende por un momento, compartiendo con los niños un instante que se convierte en una experiencia preciosa. Más allá de lo material, ayudar aporta en lo espiritual”, señaló.

Uno de los aspectos más emotivos fue la decisión de la directora y docentes de destinar los juguetes a un aula especial de recreación. “Imaginate entrar a un grado y encontrar todos los juguetes allí, para que los chicos puedan divertirse", dijo. "Fue una idea majestuosa, pensada con mucho amor y sabiduría. Ellos siempre piensan en los niños que están albergados, donde no está la mamá ni el papá, pero sí encuentran contención y cariño”, remarcó Mercado.

La dirigente de 75 años, con décadas de trabajo solidario, contó que la energía para seguir surge de estas vivencias: “Lo disfruto y me llena de fuerzas para continuar. Me levanto a las 5 de la mañana, hago mis oraciones y empiezo a trabajar. Clasifico ropa, desinfecto y organizo con mi equipo para que todo llegue en condiciones. Cada salida es una bendición”, relató.

La fundación también organiza operativos en otros puntos de la provincia. En cada caso, las familias pueden elegir ropa como si se tratara de una “boutique itinerante”. “Les decimos que se acerquen, que elijan lo que quieran para ellos y sus hijos. Son momentos de felicidad, porque no se trata solo de recibir, sino de vivir la experiencia con dignidad”, agregó.

Mercado invitó a la comunidad a sumarse a las iniciativas: “Nosotros no queremos vivir las emociones solos. Invitamos a que nos acompañen, que vengan y vean lo que significa. Más allá de lo material, es el corazón el que se mueve. Eso es lo que nos impulsa a seguir”, concluyó.

La Fundación Solydar funciona en la conocida “Casa Amarilla”, ubicada en Mariano Moreno 270 Sur, en Capital. Quienes quieran colaborar pueden acercarse directamente o contactarse con sus referentes para participar en las próximas actividades solidarias, que ya piensan en las fiestas de fin de año.