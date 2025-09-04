Los que menos tienen, son los que más ayudan. Alejandro Caballero es un vecino de 9 de Julio. En los últimos días, fue motivo de halagos. Y es que, se animó a lo que no muchos. Realizó una donación de plaquetas para Daniel Millán, su gran referente, un voluntario de Cáritas y que ahora permanece internado tras un accidente de tránsito en la entrada del barrio Palmares.

El joven recordó que de pequeño asistía con sus hermanos a los encuentros de los “Mochileros”, un espacio recreativo y solidario que funciona en el departamento. “Ellos estuvieron cuidándome cuando era chico, estuvieron en todo momento. Ahora que soy más grande me toca a mí dar una parte también”, expresó en diálogo con Canal 13 San Juan.

El joven explicó que la donación de plaquetas requiere condiciones específicas: “Tenés que ser el mismo tipo de sangre y tener una alta cantidad de plaquetas, además del peso adecuado. No es fácil conseguir donantes”. Agregó que, aunque por ahora no se necesitan más, “seguramente cuando tenga que operarlo nuevamente van a necesitar y va a necesitar más donantes”.

Además de la colecta de sangre, la familia y allegados organizan una rifa solidaria. “Estamos necesitando premios para poder colaborar más. Quien quiera ayudar puede comunicarse con mi mamá, Analía, al 2644746511”, informó Caballero.

El joven sostuvo que mantiene contacto con la familia de Millán: “El mismo día de la donación fui a visitarlo. Está con mucho dolor, pero dentro de todo bien. Se acuerda de todos los chicos porque pasó mucha gente por ese grupo”.

Sobre su presente, contó que continúa vinculado con los voluntarios de Cáritas: “Ya no voy porque soy más grande, pero los ayudo incondicionalmente cuando se necesita algo. Sigo siendo parte”. También señaló que actualmente estudia y busca trabajo “para salir adelante”.