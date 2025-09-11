Son 40 familias las estafadas por comprar terrenos fiscales: "el verdadero damnificado es el Estado"

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, estuvo en el acto del aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y en diálogo con Canal 13 se refirió a la denuncia por terrenos fiscales en Rawson y explicó cómo avanzan las investigaciones judiciales.

“Más que una denuncia, lo que nosotros hicimos fue, a través de Fiscalía, reportar una situación irregular que ya había sido advertida por personal de planta permanente del ministerio, sin que hubiera tenido respuesta por parte de las autoridades políticas de la anterior gestión”, señaló Fernández.

Según indicó, se detectó la usurpación de terrenos fiscales en la zona del Médano, los cuales tenían como destino exclusivo y único, por ley, el uso agrícola. Sin embargo, fueron parcelados, loteados y vendidos a particulares.

“El problema surgió porque más de 40 personas solicitaron al Ministerio de Producción la escrituración de terrenos que habían comprado, no al Estado, sino a un particular. Esa situación era absolutamente irregular, por lo que se rechazó el pedido y se giraron todas las actuaciones a la Fiscalía de Estado”, explicó.

A partir de esa documentación, Fiscalía de Estado se presentó en una causa penal ya iniciada por los damnificados. “Lo que busca en primer lugar es determinar la responsabilidad de quienes presuntamente habrían estafado a estos particulares, alrededor de seis personas imputadas. El otro aspecto a determinar es si los compradores adquirieron de buena fe o no, porque de eso dependen los próximos pasos”, aclaró el ministro.

Fernández remarcó que, más allá de la investigación penal, el objetivo del Estado es recuperar el pleno derecho sobre esas tierras. “Se trata de terrenos fiscales que no han sido ocupados por familias vulnerables, sino por familias de clase media, con casas de recreo y de fin de semana, donde incluso hay construcciones. Recuperar esos espacios para uso agrícola implicaría un costo significativo: habría que demoler y volver a poner en condiciones”, advirtió.

Por último, subrayó: “Lo que está claro es que el Estado es hasta el momento el único y claro damnificado, porque no tiene la posibilidad de disponer de esos terrenos, tampoco ha recibido un pago y no cuenta con ninguna solución. Una vez concluida la etapa penal, habrá que entrar en la instancia civil para que el Estado se vea resarcido en su derecho sobre esas tierras”.