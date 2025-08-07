Sorpresa en Sarmiento: nació un pollito con cuatro patas en Las Lagunas

Un hecho insólito sorprendió a los vecinos del departamento Sarmiento: en la zona de Las Lagunas, una familia rural fue testigo del nacimiento de un pollito con cuatro patas. El animal nació el pasado domingo en la casa de la familia Salazar y, pese a su particularidad, se encuentra en buen estado de salud.

El periodista Polo Quiroga habló con los dueños. Quienes contaron que el pollito come bien, camina junto a sus hermanos y solo arrastra las patas adicionales cuando se desplaza.

“Es la primera vez que nos pasa algo así. Siempre criamos animales, pero nunca vimos algo parecido”, contó Antonia Augusto, integrante de la familia.

A pesar de tener cuatro patas, el animal se comporta con normalidad. “No está lastimado ni tiene problemas. Cuando se sienta, usa las patas de atrás. Es como si las otras no las usara para caminar”, detallaron.

El caso generó sorpresa entre los habitantes de la zona, quienes nunca habían presenciado una situación similar. Aunque llamativo, este tipo de malformaciones pueden darse por alteraciones genéticas durante el desarrollo embrionario.