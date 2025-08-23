El miércoles 20 de agosto se anunció de forma oficial que, en septiembre, San Juan tendrá otro sorteo del IPV. Esta vez serán 344 viviendas que cambiarán la vida de cientos de familias. En ese contexto, las autoridades ya dieron a conocer el cronograma oficial.

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda recordaron, en primer lugar, que los interesados en participar tendrán hasta el 29 de agosto para actualizar sus datos o incorporarse directamente al padrón.

Una vez cumplido ese paso, del 1 al 8 de septiembre se podrá realizar la inscripción y la elección del barrio en el que quisieran vivir. Este procedimiento se podrá realizar a través de la página web del IPV, haciendo clic en este link.

Luego de que completen todos estos datos, las autoridades publicarán los padrones provisorios entre el 9 y el 10 de septiembre. Allí los inscriptos podrán consultarlos para revisar si algún dato fue cargado de forma errónea y efectuar el reclamo formal entre el 12 y el 15 de septiembre.

Luego de este nuevo filtro, se cerrarán los padrones el 19 de septiembre y se publicarán los definitivos para que sean consultados del 22 al 24 de septiembre. Finalmente, una vez transitadas todas estas etapas, llegará el momento más esperado por las miles de personas que se inscriban: el sorteo.

El mismo se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre de 2025, de forma pública, en las instalaciones de la Caja de Acción Social.

Por último, cabe recordar que así están repartidas las 344 viviendas:

• Solares del Sur (Sarmiento): 190 viviendas

• Tierras del Norte (Angaco): 62 viviendas

• Caraballo II (San Martín): 61 viviendas

• El Jagual (Pocito): 13 viviendas

• El Puerto (Calingasta): 7 viviendas

• Tehul (25 de Mayo): 6 viviendas

• Los Surcos (Chimbas): 5 viviendas