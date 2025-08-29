Sorteo de casas del IPV: mirá dónde está ubicado cada barrio

A poco más de una semana de que se anunciara el nuevo sorteo del IPV, se recordó a los postulantes que deberán optar por un único barrio para participar. Esta condición generó dudas entre las familias, sobre todo en relación con las ubicaciones y la accesibilidad de cada zona, por lo que las autoridades respondieron a esta consulta.

Con el objetivo de brindar más información, el Instituto Provincial de la Vivienda publicó códigos QR que permiten acceder a la ubicación exacta de cada barrio en Google Maps. La medida busca facilitar las decisiones de los interesados para conocer las cercanías con lugares clave como escuelas o el trabajo.

Por ejemplo es importante recordar que el barrio Solares del Sur, situado en el departamento Sarmiento, es el que más vivienda ofrecerá con un total de 190. Ahora, a través del mapa online, los usuarios pueden conocer la zona, evaluar los alrededores y hasta recorrer el lugar con la herramienta de Street View.

Para saber dónde se sitúa cada barrio incluido en el sorteo, los interesados sólo deben escanear los códigos disponibles. Estos enlaces permiten planificar mejor la elección y despejar dudas antes del inicio del proceso de selección.

Estos son los código QR: