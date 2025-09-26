El pasado jueves 25 de septiembre, finalmente se acabó la espera y se realizó el nuevo sorteo del IPV. Allí se definió a los preadjudicatarios de un total de 344 viviendas que se pusieron a disposición para toda la comunidad.

En ese sentido, luego de realizar una transmisión en vivo mientras iban saliendo sorteados los ganadores, las autoridades crearon el tradicional listado con el nombre de cada uno. Según lo que informó a Diario 13 la directora del IPV, Elina Peralta, estos datos estarán disponibles en el transcurso de la mañana de este viernes.

Una vez que estén cargados, para poder acceder a estos datos lo primero que deben hacer los sanjuaninos es ingresar a esta página web

Luego de estos deben irse a la sección llamada “Ganadores del Sorteo” o en su defecto a “Sorteo Provincial de Viviendas”. Una vez dentro de esa pestaña podrán acceder al listado oficial con los nombres de los ganadores.

Cabe recordar que las viviendas que se sortearon son las siguientes: