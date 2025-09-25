Con gran expectativa se llevó a cabo este jueves el sorteo de 344 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en las instalaciones de la Caja de Acción Social (CAS). El acto comenzó a las 8 de la mañana y se transmitió en vivo vía streaming, modalidad que permitió a muchos sanjuaninos seguir el proceso desde sus hogares.

El gerente de Juego de la CAS, Rolando Tello, destacó la transparencia del procedimiento: “Son listados que el IPV determina cómo se van a confeccionar, los trae a la Caja de Acción Social y seguimos el orden que ellos nos indican. Por cada sorteo se vuelven a sacar todas las bolillas y se colocan unas nuevas, que previamente han sido pesadas y medidas. Lo que garantiza la Caja es que los sorteos sean azarosos”, señaló.

Las viviendas adjudicadas en esta ocasión corresponden a unidades que no habían sido asignadas en convocatorias anteriores debido a incumplimientos de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes. Están distribuidas en siete barrios de distintos departamentos:

Tierras del Norte (Angaco): 62 unidades

El Puerto (Calingasta): 7 unidades

Los Surcos (Chimbas): 5 unidades

El Jagual (Pocito): 13 unidades

Solares del Sur (Sarmiento): 190 unidades

Caraballo II (San Martín): 61 unidades

Tehul (25 de Mayo): 6 unidades

En total, se inscribieron 28.414 familias para participar del sorteo. La actividad se desarrolló durante la mañana hasta el mediodía, momento en que se realizó una pausa para el sorteo habitual de la Quiniela de San Juan. Por la tarde, a partir de las 16 horas, el proceso continuó hasta completar el padrón definitivo de beneficiarios.