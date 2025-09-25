Sorteo del IPV: 344 familias sanjuaninas accedieron a viviendas en siete departamentos
El acto público se realizó este jueves en la Caja de Acción Social y fue transmitido vía streaming. Participaron más de 28.000 familias inscritas. Las unidades adjudicadas corresponden a barrios de Angaco, Calingasta, Chimbas, Pocito, Sarmiento, San Martín y 25 de Mayo.
Con gran expectativa se llevó a cabo este jueves el sorteo de 344 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en las instalaciones de la Caja de Acción Social (CAS). El acto comenzó a las 8 de la mañana y se transmitió en vivo vía streaming, modalidad que permitió a muchos sanjuaninos seguir el proceso desde sus hogares.
El gerente de Juego de la CAS, Rolando Tello, destacó la transparencia del procedimiento: “Son listados que el IPV determina cómo se van a confeccionar, los trae a la Caja de Acción Social y seguimos el orden que ellos nos indican. Por cada sorteo se vuelven a sacar todas las bolillas y se colocan unas nuevas, que previamente han sido pesadas y medidas. Lo que garantiza la Caja es que los sorteos sean azarosos”, señaló.
Las viviendas adjudicadas en esta ocasión corresponden a unidades que no habían sido asignadas en convocatorias anteriores debido a incumplimientos de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes. Están distribuidas en siete barrios de distintos departamentos:
- Tierras del Norte (Angaco): 62 unidades
- El Puerto (Calingasta): 7 unidades
- Los Surcos (Chimbas): 5 unidades
- El Jagual (Pocito): 13 unidades
- Solares del Sur (Sarmiento): 190 unidades
- Caraballo II (San Martín): 61 unidades
- Tehul (25 de Mayo): 6 unidades
En total, se inscribieron 28.414 familias para participar del sorteo. La actividad se desarrolló durante la mañana hasta el mediodía, momento en que se realizó una pausa para el sorteo habitual de la Quiniela de San Juan. Por la tarde, a partir de las 16 horas, el proceso continuó hasta completar el padrón definitivo de beneficiarios.