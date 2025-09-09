Sorteo del IPV: cuántos inscritos tiene cada barrio y cuáles son los más elegidos
Te mostramos cuáles fueron los barrios más elegidos por los sanjuaninos para el sorteo que se llevará a cabo el 25 de septiembre
Hasta los últimos minutos del lunes, los sanjuaninos se inscribieron y eligieron el barrio del segundo sorteo de viviendas que llevará a cabo este año el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Los primeros datos que revelaron, indican que fueron 28.414 las familias sanjuaninas que buscan ser las preadjudicatarias de alguna de las 344 casas que serán sorteadas el próximo 25 de septiembre.
A su vez, desde el IPV develaron un curioso dato. Se trata de cuántas familias se anotaron para cada uno de los barrios disponibles. Los más elegidos fueron: Los Surcos, ubicado en Chimbas; y El Jagual, emplazado en Pocito.
Aspirantes por Barrio
- Chimbas: Los Surcos (5 viviendas disponibles): 21.185 inscriptos
- Pocito: El Jagual (13 viviendas disponibles): 3.120 inscriptos
- Sarmiento: Solares del Sur (190 viviendas disponibles): 1.645 inscriptos
- San Martín: Caraballo II (61 viviendas disponibles): 1.145 inscriptos
- Angaco: Tierras del Norte (62 viviendas disponibles): 833 inscriptos
- 25 de Mayo: Tehul (6 viviendas disponibles): 430 inscriptos
- Calingasta (Sorocayense): El Puerto (7 viviendas disponibles): 56 inscriptos
De acuerdo al cronograma oficial, las fechas serán las siguientes:
- 9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios.
- 12 al 15 de septiembre: recepción de reclamos por parte de los inscriptos.
- 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones internas de los padrones.
- 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones.
- 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos.
- 25 de septiembre: sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia
De esta manera, los postulantes podrán verificar si cumplen con los requisitos para participar del sorteo y, en caso de detectar algún error, realizar los reclamos correspondientes en los plazos establecidos.