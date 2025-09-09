Hasta los últimos minutos del lunes, los sanjuaninos se inscribieron y eligieron el barrio del segundo sorteo de viviendas que llevará a cabo este año el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Los primeros datos que revelaron, indican que fueron 28.414 las familias sanjuaninas que buscan ser las preadjudicatarias de alguna de las 344 casas que serán sorteadas el próximo 25 de septiembre.

A su vez, desde el IPV develaron un curioso dato. Se trata de cuántas familias se anotaron para cada uno de los barrios disponibles. Los más elegidos fueron: Los Surcos, ubicado en Chimbas; y El Jagual, emplazado en Pocito.

Aspirantes por Barrio

Chimbas: Los Surcos (5 viviendas disponibles): 21.185 inscriptos

Pocito: El Jagual (13 viviendas disponibles): 3.120 inscriptos

Sarmiento: Solares del Sur (190 viviendas disponibles): 1.645 inscriptos

San Martín: Caraballo II (61 viviendas disponibles): 1.145 inscriptos

Angaco: Tierras del Norte (62 viviendas disponibles): 833 inscriptos

25 de Mayo: Tehul (6 viviendas disponibles): 430 inscriptos

Calingasta (Sorocayense): El Puerto (7 viviendas disponibles): 56 inscriptos

De acuerdo al cronograma oficial, las fechas serán las siguientes:

9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios.

12 al 15 de septiembre: recepción de reclamos por parte de los inscriptos.

16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones internas de los padrones.

19 de septiembre: cierre definitivo de padrones.

22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos.

25 de septiembre: sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia

De esta manera, los postulantes podrán verificar si cumplen con los requisitos para participar del sorteo y, en caso de detectar algún error, realizar los reclamos correspondientes en los plazos establecidos.