Durante el pasado lunes 1 de septiembre, comenzó el periodo de inscripción para el próximo sorteo de viviendas que realizará el IPV. En ese contexto las autoridades revelaron que ya se inscribieron más de 17.000 familias.

Elina Peralta, directora del IPV, contó cómo se viene desarrollando esta etapa en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). Sobre esto recordó que este procedimiento se realiza a través de esta página web oficial.

“Es importante recordar que a partir del 1 y hasta el 8 de septiembre son los días en que las familias se pueden inscribir en la página del IPV. Hasta el momento se han inscripto un total de 17.450 familias”, expresó.

Cabe recordar que así están repartidas las 344 viviendas:

• Solares del Sur (Sarmiento): 190 viviendas

• Tierras del Norte (Angaco): 62 viviendas

• Caraballo II (San Martín): 61 viviendas

• El Jagual (Pocito): 13 viviendas

• El Puerto (Calingasta): 7 viviendas

• Tehul (25 de Mayo): 6 viviendas

• Los Surcos (Chimbas): 5 viviendas

“Siempre apelamos a la solidaridad de las familias, si son adjudicatarios de una vivienda que las ocupen y si no las necesitan que las entreguen. Son 344 viviendas que se van a sortear el 25 de septiembre a través de la Caja de Acción Social. Va a ser transmitido por streaming a través de la página oficial del Gobierno de San Juan”, sentenció.