Desde el pasado lunes 1 de septiembre, los sanjuaninos ya pueden inscribirse al nuevo sorteo de del IPV. Se trata de un total de 344 viviendas que están repartidas en un total de siete departamentos. En ese sentido, durante las primeras tres jornadas, ya se anotaron más de 24.000 familias.

La directora del Instituto Provincial de la Vivienda, Elina Peralta, reveló en entrevistas radiales cómo ha ido creciendo el número de grupos familiares anotados. En las primeras 24 horas se había alcanzado la cifra de 17.450 registros completados.

En las dos jornadas siguientes se culminaron otros 7.000, superando la barrera de los 24.000 inscriptos en un lapso de 72 horas. Cabe destacar que los sanjuaninos que están en condiciones de completar este procedimiento y todavía no lo hicieron, tienen tiempo hasta el 8 de septiembre mediante la página web del IPV.

Cabe recordar que así están repartidas las 344 viviendas:

• Solares del Sur (Sarmiento): 190 viviendas

• Tierras del Norte (Angaco): 62 viviendas

• Caraballo II (San Martín): 61 viviendas

• El Jagual (Pocito): 13 viviendas

• El Puerto (Calingasta): 7 viviendas

• Tehul (25 de Mayo): 6 viviendas

• Los Surcos (Chimbas): 5 viviendas