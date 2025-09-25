Sorteo del IPV: las sanjuaninas que esperan ilusionadas en la puerta de la Caja de Acción Social

El sorteo del IPV generó gran expectativa en San Juan, con 21.000 inscriptos que participaron por 344 viviendas. El acto tuvo lugar este jueves en la Caja de Acción Social, donde varios ciudadanos se acercaron para aguardar los primeros resultados.

En la vereda del edificio se encontraban mayormente mujeres, de distintas edades, que compartieron sus historias de espera y esperanza. Rocío contó que llevaba siete años inscripta junto a su pareja y que en el camino se sumó su pequeña hija, hoy de tres años.

Un poco más allá, María Faustina José, de Santa Lucía, relató que esperaba una vivienda desde 2008. “No alquilo, me prestan un lugar para vivir. Dios quiera que me toque porque sería de gran ayuda”, expresó.

También dos vecinas de Chimbas se presentaron temprano en el lugar para acompañar el proceso. Ambas cumplieron diez años como inscriptas y mantienen la ilusión de ser beneficiadas. Una de ellas relató: “No alquilo y me prestan, pero ya me anticiparon que dentro de poco me van a pedir la casa para venderla”.

Con cada testimonio, quedó en evidencia la magnitud de la demanda habitacional en la provincia y la expectativa de quienes, año tras año, mantienen la esperanza de alcanzar el sueño de la casa propia.

