La streamer sanjuanina Guada Savoca compartió un angustiante episodio de acoso sexual que vivió en pleno centro de San Juan, mientras realizaba compras en la peatonal. La joven contó su experiencia en el programa Malditos Seres, transmitido por el canal de stream “Como!”, y luego se viralizó en redes sociales a través de la cuenta @comoenvivo.

Según relató Savoca, mientras ingresaba a un negocio, un hombre que la seguía esperó a que saliera para tocarla sin su consentimiento. “Salgo del negocio, me meto a otro y atrás mío venía un chico. Pasa el chico, yo entro al negocio, y cuando salgo se da la vuelta como para enfrentarnos y me toca el culo. Agarrado, sentí la mano, por poco un anal”, contó la joven.

La streamer, que estaba sola en ese momento, explicó que no intervino por miedo a una agresión física: “Ese es mi miedo, capaz, si digo algo me cagan a piñas, entonces dije ‘bue, ya fue’”. Posteriormente, un hombre en silla de ruedas le hizo comentarios sexuales mientras caminaba: “Mi amor, qué rica”.

Frente a la situación, Savoca cuestionó la normalización del acoso callejero: “¿Qué pasa que no puedo ponerme un puto top y salir a la calle? No sé qué piensan, que me voy a dar vuelta y le voy a pedir el número. Lo hemos normalizado, pero es triste. Es abuso. Estás tocando a alguien sin consentimiento”.

El caso también pone en relieve la legislación vigente: quienes acosan sexualmente a otra persona pueden recibir multas, tareas comunitarias o arresto, dependiendo de la gravedad del hecho y del marco legal aplicable.

Savoca concluyó afirmando que, de reconocer al agresor, no dudará en denunciarlo: “Si lo veo, lo identifico”.

El clip