En las últimas semanas, el mundo del streaming se vio revolucionado. Si bien en lo cotidiano hay una enorme oferta sobre diferentes temas, llegó uno inusual. Se trata de las transmisiones en vivo desde el fondo del mar, llevadas a cabo por el CONICET. En este marco, Diario 13 charló con una bióloga sanjuanina.

Wanda Montaño celebra que el país hoy vea con buenos ojos lo que a ella le apasiona desde hace años: “Como bióloga, celebro profundamente lo que está pasando. La viralización del stream de CONICET es un orgullo por el conocimiento científico argentino”, aludió. Para ella y sus colegas, esto da un paso para que su pasión sea vista desde otra óptica. “Además, es muy interesante porque es una defensa a la ciencia pública y acerca a la misma a todas las personas que sientan curiosidad”, añadió.

Montaño no duda de que el streaming y que tantos argentinos se vean apasionados por verlo “es una revalorización no sólo de la biología, sino del rol del biólogo y bióloga como actores sociales”.

“San Juan, por su geografía, no tiene salida directa al mar, pero eso no significa que no exista interés o trabajo en biología marina”, declaró la joven bióloga sanjuanina. En esta línea, sumó: “La biología en San Juan tiene una fuerte impronta en ecología de ambientes áridos, biodiversidad terrestre, restauración ecológica y manejo de recursos naturales”.

Otro de los puntos que sumó fue: “Hace cientos de millones de años, durante los períodos Cámbrico, Ordovícico y Devónico, lo que hoy conocemos como San Juan estaba cubierto por mar. Con el tiempo, debido a la elevación de la cordillera de los Andes, el mar se retiró y dejó fósiles marinos”. Según informó, esto fue principalmente en el sistema de Talacasto, en el norte de San Juan; allí “se encuentran fósiles de trilobites, graptolitos y braquiópodos. En nuestra provincia hay gente dedicada a la paleobiología que estudia esto”.

Al consultarle si el streaming y la divulgación científica abren puertas para otras ramas de la biología, ella señaló: “Totalmente, sí abre la puerta a otras ramas de la biología; es como un efecto dominó”. En ello sumó: “Al ganar espacio en la esfera pública, se generan oportunidades desde la biología molecular hasta la conservación”.

Para la especialista, “el streaming es un medio de inspiración para jóvenes y niños. Y eso es lo importante de la divulgación científica: que cualquier persona fuera de la academia pueda comprender de lo que se está hablando”. Por este motivo, mencionó que “no tiene sentido hacer ciencia si no es comunicada a la sociedad. Es más, como estudiante recibida de una universidad pública, es un deber hacer una devolución a la comunidad”.

Dónde verlo

Las transmisiones desde el fondo del mar se realizan en directo, pero no es una emisión continua. Para poder ver las imágenes que envía el robot sumergido es preciso ir a al canal en Youtube de la empresa Schmidt Ocean Institute. Allí se podrán ver las distintas especies en el suelo marino y su comportamiento, así como las maniobras operativas del equipo que las transmite.

Este robot submarino captura imágenes en ultra alta definición y recolecta muestras biológicas y geológicas con un impacto mínimo sobre el ecosistema. Es la primera vez que este tipo de tecnología se emplea en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental.