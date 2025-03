Susana Mercado, una jubilada del PAMI, llegó este miércoles a la marcha sanjuanina de los jubilados en la Plaza 25 con un gran pesar. La mujer, que no es oriunda de San Juan, pero que hace 10 años reside en la provincia, contó al móvil de Canal 13, que su pareja murió de cáncer tras la demora en la entrega de medicación oncológica.

A nivel nacional, son conocidos los casos de víctimas de la desfinaciación del Instituto Nacional del Cáncer. El Gobierno Nacional ha aplicado la motosierra en este organismo, y son miles los argentinos afectados por esta decisión, por la quita de medicamentos oncológica.

La pareja de Laura, fue una de las víctimas de este ajuste en la salud. Laura contó que su compañero murió de cáncer, tras cuatro años de luchar contra la enfermedad. El hombre se realizaba el tratamiento de quimioterapia en el sector público, pero, con la llegada del gobierno libertario, este se cortó.

"Tuve la mala suerte de que mi pareja se enfermó de cáncer, estuvo cuatro años con el cáncer, pero los últimos meses, cuando entró el gobierno de Milei suspendieron las quimios y terminó muriendo. Cuatro meses estuvimos esperando por las quimios y no llegaban. Al sexto mes me llamaron de la farmacia para decirme que ya había llegado la quimio. Para qué me servía si ya se había muerto", relató compungida.

Además de esta delicada situación, en donde no conseguía que su pareja pudiese retomar el tratamiento de quimioterapia, se le agregaba otras situaciones que la amargaba a ella y lo desesperaba a él. "No podía conseguir farmacias para que lo trasladen, pobrecito se hacía encima en todos lados", contó.

Para colmo, a la delicada situación de salud, se les sumó una situación económica desfavorable, ya que tuvieron problemas para cobrar la jubilación de él. Resulta que el compañero de Susana perdió la tarjeta de débito con la que mes a mes extraía sus haberes de los cajeros ubicados en esa entidad bancaria. "Al estar mal de la cabeza porque su enfermedad ya avanzaba, anotó mal y le tragó la tarjeta", relató.

Este episodio agravó su situación económica, generando una desesperación para ambos. "La plata quedó en el banco, en el cajero", expresó al borde del llanto.

Antes de explotar en llanto, Susana contó: “Ya al último los vecinos de San Martín me alzaban en un auto y me llevaban a mí con él a Angaco, porque no conseguíamos nada"

"Murió de la manera más indigna que puede morir un ser humano. De la manera más indigna, y eso yo lo sufrí muchísimo", cerró la mujer que perdió a su pareja en medio del ajuste del gobierno de Javier Milei en salud pública.

