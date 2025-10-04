La tarjeta SUBE ofrece la posibilidad de utilizar un saldo negativo o “saldo de emergencia” en colectivos, trenes y subtes de todo el país. Este beneficio, pensado para situaciones imprevistas, se descuenta automáticamente en la próxima recarga.

Según la Secretaría de Transporte de la Nación, los montos vigentes en octubre de 2025 son:

$1.200: para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense.

$650: para trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el Tren del Valle en Neuquén.

$480: en la línea de tren Urquiza, que mantiene este valor hasta completar la modernización de sus molinetes.

Existen varias formas de cargar la tarjeta SUBE:

Presencial: en kioscos, estaciones o centros de atención habilitados.

Virtual: mediante la app SUBE, cajeros automáticos, homebanking o billeteras virtuales.

Para que las cargas electrónicas queden disponibles, se puede:

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática. Validar con un celular con tecnología NFC a través de la app SUBE. Pasar la tarjeta por la máquina del colectivo a bordo.

La app Carga SUBE (solo Android) permite recargar, acreditar el saldo, consultar el saldo en tiempo real y revisar el historial de viajes.