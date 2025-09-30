Sueñan con ganar un concurso de robótica pero necesitan la ayuda de todos para viajar

Tres estudiantes de 5° grado de la Escuela Hipólito Vieytes están viviendo una experiencia que los llena de ilusión: clasificaron para participar de un importante concurso de robótica que se realizará el 9 de octubre en Buenos Aires, pero necesitan la ayuda de la comunidad para poder concretar el viaje.

Jerónimo Falcón, uno de los integrantes del equipo, contó con emoción: “Tenemos que ir hasta Buenos Aires y queremos que nos ayuden con el pasaje y otras cosas más". Otra de las estudiantes explicó "si ganamos allá, nos van a dar una tablet y un kit de robótica. Significa mucho porque trabajamos mucho: nos hicieron imprimir una maqueta, programamos robots… y si logramos ganar sería algo muy importante”.

El equipo está formado por tres estudiantes que han dedicado tiempo y esfuerzo al proyecto, superando las etapas previas del certamen con dedicación y entusiasmo. Ahora buscan el apoyo solidario de vecinos, instituciones y autoridades para cubrir los gastos de traslado y estadía.

“Queremos representar a nuestra escuela y a la provincia de la mejor manera, pero necesitamos ayuda para poder viajar”, expresaron.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la dirección de la Escuela Hipólito Vieytes para coordinar los aportes. Cada contribución, remarcan los pequeños, los acerca un paso más a cumplir su sueño de competir en la final nacional.