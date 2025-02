Florencia Genovart, una joven sanjuanina que padece múltiples enfermedades raras y altamente dolorosas, denunció públicamente la falta de respuesta de su obra social, Medifé, en la autorización de estudios y tratamientos esenciales para su salud. A través de un video compartido en sus redes sociales, visibilizó el calvario que enfrenta diariamente debido a la ausencia de cobertura médica.

Entre las patologías que sufre se encuentran endometriosis severa profunda, daño en el plexo hipogástrico inferior, síndrome de May Thurner, síndrome de Nutcracker, síndrome de Lord Arnold y síndrome de médula anclada. Estas afecciones le generan un dolor crónico e invalidante que le impide llevar adelante actividades básicas de la vida cotidiana.

En su testimonio, Florencia expresó su angustia y desesperación: "Tengo dolor las 24 horas del día, un dolor que no me deja vivir ni dormir. Ya no puedo más con esta tortura". Además, denunció que Medifé no le autoriza estudios médicos fundamentales, lo que la obligó a perder turnos con especialistas clave para su tratamiento.

Su situación se agrava por su contexto familiar: su padre falleció hace 12 años, su madre padece Alzheimer avanzado y ella depende completamente de una pensión por discapacidad para sobrevivir. Sin la cobertura necesaria, debe costear por su cuenta tratamientos y consultas médicas que su obra social no le garantiza.

En su mensaje, Florencia apeló directamente a Medifé, exigiendo que cumpla con sus responsabilidades: "Me estás arruinando la vida. Vení a verme y fijate lo que es vivir con un dolor que no se ve, pero que me destruye cada día". Su caso refleja la lucha de muchas personas con enfermedades raras que deben enfrentarse no solo a su condición médica, sino también a la burocracia del sistema de salud.