Superar el miedo al fracaso: "La equivocación es parte del aprendizaje"

Este martes, el psicólogo Alberto Mentesana charló con Canal 13 San Juan y reflexionó sobre una problemática que atraviesa a muchas personas en distintos momentos de la vida: la dificultad para tolerar el fracaso. Durante su participación en el programa Buen día día, el especialista habló sobre los temores, la frustración y la importancia de animarse a actuar pese al miedo.

“La tolerancia, la frustración... Cuando nos va mal o no conseguimos un objetivo, tanto a nivel del amor como en lo laboral o lo que fuera, hay que aprender a soportar las dificultades”, expresó Mentesana . Y agregó: “La vida no se hace en el miedo, porque el miedo nos reduce. En cambio, la confianza nos expande. La equivocación es parte del aprendizaje. Y esa es la verdad: no somos perfectos, somos perfectibles”.

Durante la charla, el psicólogo sanjuanino insistió en que permanecer inmóvil ante el miedo al fracaso puede ser más perjudicial que equivocarse. Concretamente mencionó “Si nos quedamos quietos, en esa zona de confort, nada va a pasar. Lo importante es ir y decir: ‘Bueno, me voy a animar a hablarle a esa chica’. A pesar de que me diga que no, peor es quedarse con la duda". "Siempre va a haber errores en el aprendizaje, pero eso es parte del proceso, de esta curva de aprender”, sostuvo.

En ese sentido, Mentesana remarcó que “a lo que hay que tenerle miedo no es al fracaso, sino a no hacer nada”. Para él, enfrentar desafíos, aun con temor, es una forma concreta de crecimiento personal. “Siempre aliento a mis pacientes a salir de esa zona cómoda y aprender a enfrentar las dificultades de la vida, a pesar de los miedos”, concluyó.