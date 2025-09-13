La jornada prevista para este sábado de la Expo Oliva en San Juan fue suspendida debido al alerta meteorológica por fuertes ráfagas de viento Zonda. Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informaron que, por razones de seguridad, todas las actividades se concentrarán en la programación del domingo.

El evento, que incluye el concurso de pizzas y la degustación de aceites de oliva virgen extra, se desarrollará finalmente el 14 de septiembre de 17 a 00 horas en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. Para compensar la suspensión de hoy, la organización extendió en una hora la jornada del domingo, con el fin de que el público pueda disfrutar plenamente de la propuesta.

Durante la Expo, los visitantes tendrán la posibilidad de recorrer stands de empresas olivícolas, participar en degustaciones, adquirir productos y disfrutar de food trucks y sorteos. La feria se realiza este año en el marco del Concurso Internacional Mario Solinas, que reúne a referentes del sector a nivel mundial.

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, destacó que la Expo Oliva es una oportunidad para consolidar a San Juan como referente en la producción olivícola. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de Producción, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos.