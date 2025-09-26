El Ministerio de Educación de San Juan informó que, ante la alerta meteorológica por vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y siguiendo la recomendación de Protección Civil, se suspende la actividad escolar de este viernes 26 de septiembre en varios departamentos de la provincia.

La medida afecta a los turnos tarde, vespertino y nocturno en Jáchal, Iglesia y Calingasta. En el resto de la provincia, la suspensión se aplicará solo en los turnos vespertino y nocturno, abarcando todos los niveles y modalidades educativas.

Desde el Ministerio señalaron que la decisión tiene carácter preventivo y recordaron a directivos y docentes la activación del Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

Asimismo, indicaron que se continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y que cualquier actualización se comunicará a través de los canales oficiales.