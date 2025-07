La obra de la Ruta 40 Sur volvió a quedar envuelta en la incertidumbre. Este viernes, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo del proyecto confirmó la suspensión de los trabajadores por un plazo de 20 días sin goce de haberes, debido a demoras en los pagos de los certificados de obra. La medida rige desde el 21 de julio hasta el 9 de agosto.

El secretario adjunto de UOCRA San Juan, Alberto Tovares, explicó que la suspensión se aplicó dentro del marco legal que permite hasta 20 días de inactividad por año ante la falta de materiales o financiamiento. “Esperamos que esto se solucione. Lamentablemente, hoy se hizo una cosa y mañana puede ser otra”, declaró a Tiempo de San Juan.

La paralización temporal se produjo por falta de fondos en el Régimen de Inversión de Capital (RIC), un mecanismo que requiere aval del Gobierno Nacional. Aunque el financiamiento mayoritario (93%) proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Nación debe garantizar el préstamo y cubrir el 7% restante a través de Vialidad Nacional, un organismo que esta semana quedó en el centro de la polémica tras los dichos del ministro Fernando Perea, quien deslizó la posibilidad de su cierre.

“La administración es lo que va a demorar ahora: ¿por dónde van a pasar los pagos?, ¿cómo se gestionará la cadena de desembolsos?”, planteó el ministro de Infraestructura.

Actualmente, el número de operarios cayó de 175 a 146. Desde el gremio no descartaron más suspensiones si no se garantiza la continuidad. “El reclamo legal no es posible mientras se cumpla el convenio, pero nuestra expectativa es recuperar este proyecto clave para la conectividad y para los obreros”, sostuvo Tovares.

La obra contempla la transformación en autopista de un tramo de 27 kilómetros entre Dos Acequias y Cochagual, en el departamento Sarmiento. Fue reactivada en agosto de 2024 por el gobierno de Marcelo Orrego, luego de años de parálisis y gestiones ante Nación.

El proyecto había sido licitado originalmente durante la gestión de Mauricio Macri, pero la empresa adjudicataria, Green, entró en convocatoria de acreedores y abandonó el trabajo en 2020. En 2023 se logró relicitación solo del tramo sarmientino y, con el acuerdo de financiamiento firmado en noviembre de ese año, se reanudaron los trabajos. Sin embargo, a menos de un año de iniciadas las obras, el avance volvió a quedar en pausa.