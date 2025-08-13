Sustituyen provisoriamente la oblea de la RTO por un carnet con código QR

Ante la escasez de obleas para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Transporte de la Nación implementó una certificación provisoria. A partir de este 13 de agosto, comenzaron a entregar un carnet con un código QR que valida electrónicamente la documentación.

Ariel Manrique, encargado del área, explicó al móvil de Canal 13, que esta medida surge de nuevas directivas de las autoridades nacionales. "A partir de ahora se entrega un carnet con un QR que se habilita a través de una página web", señaló. Este sistema permite que cualquier conductor, la Policía o las autoridades de fiscalización puedan verificar la autenticidad del documento de forma electrónica.

Adiós a las obleas, al menos por ahora

Manrique detalló que este nuevo formato busca reemplazar la oblea tradicional y ya se está entregando a los sanjuaninos que realizan la RTO. "Lo que vendrá a posteriori será o una oblea nueva o una validación en la página Mi Argentina como un dato más", adelantó el funcionario.

Asimismo, Manrique advirtió sobre la existencia de verificaciones técnicas falsas. "Ya existen verificaciones técnicas truchas que tienen QR que no se validan a través de la página, sino que los deriva a un block de notas, donde las autoridades detectan de inmediato esta falsedad", alertó.

El encargado destacó que los sanjuaninos están cada vez más comprometidos con la revisión. "Los sanjuaninos se acercan más a realizarla; las multas valen 15 veces más que la revisión", concluyó.