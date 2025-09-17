La tarde de este miércoles 17 de septiembre estuvo signada por la marcha universitaria. En la versión sanjuanina de esta manifestación nacional, el móvil de Canal 13 conversó con Tadeo Berenguer, rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

"Una convocatoria masiva en todo el país. En San Juan estamos viendo banderas de muchos sectores. Los que dicen que está todo politizado tienen que saber que acá hay diversidad, ya que hasta clubes deportivos están participando, lo que manifiesta que la comunidad argentina está cansada de las actitudes crueles que lo único que hacen es quitar las expectativas de un bien común para toda la comunidad", sostuvo la máxima autoridad de la UNSJ.

El centro de la provincia fue escenario de la multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud pública. Docentes, estudiantes, personal universitario y ciudadanos en general se movilizaron para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica.

La concentración comenzó a las 16 horas y, alrededor de las 17, los manifestantes iniciaron el recorrido. El punto de partida fue la intersección de las avenidas Ignacio de la Roza y Sarmiento, frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Desde allí, la columna avanzó hacia distintos puntos simbólicos de la ciudad, con la posibilidad de continuar hasta la Casa de Sarmiento y luego hacia el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se expusieron los ejes centrales del reclamo.

El principal objetivo de la movilización fue visibilizar la difícil situación de las universidades nacionales públicas, que atraviesan un fuerte ajuste presupuestario. Sin embargo, también se sumó el rechazo al veto de la Emergencia Pediátrica, una medida que buscaba reforzar la atención sanitaria infantil en todo el país.