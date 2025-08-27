El delegado sindical de los taxistas, Walter Ferreri, expresó su fuerte rechazo al nuevo proyecto de Ley de Transporte, calificándolo como "atrasado". En una entrevista con el programa Compacto Trece de Canal 13, Ferreri sostuvo que el proyecto "no tiene nada de nuevo" y que no se ajusta a las necesidades actuales del sector.

Ferreri cuestionó la propuesta de habilitar cualquier aplicación de transporte, ya sea nacional o internacional, para prestar el servicio. "Nosotros seguro que nos opondremos a los artículos que expresan que cualquier aplicación... podrá prestar el servicio", afirmó. El sindicalista señaló que permitir el ingreso de plataformas internacionales sería inconstitucional, ya que violaría los artículos 16 y 23 de la Constitución Nacional.

Una de las principales críticas de Ferreri es que las aplicaciones de transporte que ya operan "no tienen nada de innovación tecnológica", y que, en su lugar, él propone una "app para todos" que unifique el servicio y evite que "sigan jugando con los trabajadores".

El delegado también se refirió a las licencias, afirmando que, si bien no están de acuerdo con que se alquilen, tampoco quieren que se retiren. Sobre el impacto económico, Ferreri aseguró que el proyecto afecta monetariamente a los trabajadores y que las aplicaciones clandestinas "nos destruyen a nosotros".

"La licencia es un derecho público", concluyó Ferreri. El proyecto de Ley de Transporte, que cuenta con 77 artículos, abarca diversas áreas del sector, y según el delegado, es "prácticamente la Ley 24.449", lo que refuerza su postura de que no ofrece ninguna solución innovadora.