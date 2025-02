Taxistas se manifestaron para pedir que los particulares no manejen para Uber

Durante la mañana de este jueves un grupo de taxistas se manifestó en la zona del Centro Cívico. Los choferes pidieron que no se permita que los conductores no profesionales manejen con la aplicación Uber ya que aseguraron que constituye una competencia desleal.

Los taxistas se concentraron en las afueras del centro sanjuanino y luego circularon por Capital y terminaron estacionando sus autos en plena avenida Libertador. Luego se manifestaron en la puerta del Cívico.

Tras algunos minutos de protesta, uno de los funcionarios del transporte salió a hablar con los conductores y les aseguró que Tránsito y Transporte viene haciendo controles en todos los autos, incluyendo los de conductores que circulan en autos particulares que están dentro de la aplicación Uber. Además agregaron que en las últimas horas hubo un vehículo radiado.

Por su parte, los choferes explicaron que los controles que se vienen haciendo no son suficientes. “No se ha radiado vehículos particulares, hicieron multas por falta de una lámpara o por falta de cinturón del pasajero, pero no hay control contra el particular usando transporte publico”, aseveró el trabajador.

Los trabajadores consideraron que los autos particulares que andan en Uber corren con ventaja frente a un auto autorizado porque no tienen que pagar costos como el alquiler de licencia o las desinfecciones periódicas.

Mientras algunos pedían por que los particulares no puedan acceder a Uber, hubo otros que directamente solicitaron que no se permita el uso de Uber en San Juan.

Es que muchos de los trabajadores contaron que no ya vienen teniendo pocas ganancias y que con la aplicación se redujeron aun más los ingresos. Uno de los hombres contó que ayer estuvo 12 horas en el auto y logró recaudar $4.000. “Con ese dinero no se puede vivir”, aseguró el hombre.