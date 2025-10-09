El rugir de los motores volverá a sentirse este fin de semana en el autódromo El Zonda Eduardo Copello, que reabrirá sus puertas tras más de seis años sin competencias oficiales. Con la participación de más de 25 pilotos sanjuaninos y figuras destacadas, la expectativa entre los fanáticos del automovilismo es enorme.

Para garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito, la Policía de San Juan desplegará un importante operativo de control y prevención, a cargo del comisario general Fabián Correa, jefe del Departamento D3, responsable de la transitabilidad en grandes eventos, quien charló en Buen día día sobre el operativo que desplegarán.

“El operativo comenzó ayer con una guardia mínima de efectivos policiales”, explicó Correa. Seguidamente aludió: “Ya están llegando los equipos, mecánicos y asistentes, y estamos preparando todo para recibir al público. Sabemos que hace más de seis años que no hay competencia en el Zonda y que el parque automotor ha crecido mucho en ese tiempo”.

Cómo será el ingreso

El comisario detalló que el ingreso principal será por el portón número 1, el habitual en otras competencias, mientras que el portón número 2 quedará reservado para competidores y situaciones de urgencia. Además, anticipó que habrá puestos de control, venta de entradas y señalización especial.

“Pedimos paciencia a los asistentes, especialmente por las obras que se están realizando sobre Avenida Libertador”, aclaró. Tras ello añadió: “El ingreso al autódromo es estrecho, por lo que habrá que circular con precaución. Tránsito tendrá un rol protagónico, con efectivos ubicados desde la Fábrica de Cemento hasta el acceso al circuito”.

Correa recordó que el sábado se realizarán las clasificaciones, mientras que el domingo desde las 9:30 comenzarán las carreras, con la competencia principal del TC 2000 programada para las 12:45.

“A la una de la tarde ya estará terminando la carrera más importante”, indicó. “Por eso recomendamos llegar temprano: las puertas estarán abiertas desde las 7 de la mañana”, dijo.

Controles

El operativo incluirá controles de alcoholemia tanto en las rutas de acceso como en las inmediaciones del autódromo.

“Vamos a tener operativos de tránsito y alcoholemia, como en cualquier evento masivo”, advirtió el jefe policial. “Si se detecta a alguien con alcohol en sangre o comportamientos agresivos, se procederá de inmediato. Queremos que el público disfrute del espectáculo, pero con responsabilidad”, sumó.

Correa también destacó que la fuerza de seguridad mantendrá su presencia en otros eventos simultáneos, como partidos de fútbol, torneos deportivos y espectáculos nocturnos.

“La provincia no se detiene y debemos garantizar la seguridad en todos los frentes”, señaló. “Este fin de semana es muy intenso, por eso apelamos a la colaboración de todos los sanjuaninos”, añadió.

Por último, el comisario hizo un llamado a la conciencia ciudadana: “Queremos que la gente entienda que el factor tiempo es clave. Hay que salir con previsión, tener paciencia y respetar las indicaciones. La Policía no es un obstáculo, sino un aliado para que todos podamos disfrutar de un espectáculo seguro”.