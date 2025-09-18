Tembló en Mendoza y se sintió con fuerza en San Juan

Durante la siesta de este jueves se registró un fuerte temblor que tuvo epicentro en Mendoza, pero se sintió fuerte en San Juan.

De acuerdo a lo que informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento se registró a las 15.03 de este jueves y alcanzó una magnitud de 4.4.

En cuanto al epicentro, se registró a 130 kilómetros de profundidad, a 46 kilómetros al oeste de la capital mendocina, 168 kilómetros al suroeste de San Juan y 16 kilómetros al noroeste de la localidad de Potrerillos.

El epicentro