Después de dos días de lluvias casi constantes en San Juan a causa del conocido temporal de Santa Rosa, las autoridades informaron que más de 3.000 familias de distintos departamentos de la provincia resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde la madrugada del sábado.

El Gobierno provincial informó que organizó un operativo de asistencia integral coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente y los municipios.

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el trabajo incluyó la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones, además del despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados.

Los departamentos más perjudicados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde se han registrado familias evacuadas que son contenidas en espacios habilitados en cada zona.

De los departamentos Iglesia, Valle Fértil, Jáchal e Iglesia no se han recibido pedidos de ayuda masivos. Hubo casos puntuales resueltos por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Las autoridades informaron que sigue habilitado el número 2644123158 para que pueda comunicarse toda persona que requiera ayuda

Los afectados

Este es el detalle, hasta las 15.30 de este domingo, con el total de familias asistidas los días de este atípico fin de semana.

Capital 180

25 de mayo 203

Albardón 175

Chimbas 553

Sarmiento 200

Pocito 243

Caucete 430

Santa Lucia 200