Temporal de Santa Rosa: la lluvia persistente ya afectó a más de 3.000 familias
Las autoridades organizaron un operativo para llevar asistencia de emergencia. ¿Cuáles son los departamentos más afectados?
Después de dos días de lluvias casi constantes en San Juan a causa del conocido temporal de Santa Rosa, las autoridades informaron que más de 3.000 familias de distintos departamentos de la provincia resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde la madrugada del sábado.
El Gobierno provincial informó que organizó un operativo de asistencia integral coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente y los municipios.
De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el trabajo incluyó la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones, además del despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados.
Los departamentos más perjudicados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde se han registrado familias evacuadas que son contenidas en espacios habilitados en cada zona.
De los departamentos Iglesia, Valle Fértil, Jáchal e Iglesia no se han recibido pedidos de ayuda masivos. Hubo casos puntuales resueltos por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.
Las autoridades informaron que sigue habilitado el número 2644123158 para que pueda comunicarse toda persona que requiera ayuda
Los afectados
Este es el detalle, hasta las 15.30 de este domingo, con el total de familias asistidas los días de este atípico fin de semana.
- Capital 180
- 25 de mayo 203
- Albardón 175
- Chimbas 553
- Sarmiento 200
- Pocito 243
- Caucete 430
- Santa Lucia 200
- Zonda 100
- Ullum 120
- Rivadavia 170
- 9 de julio 170
- Angaco 140
- Rawson 415
- San Martín 100