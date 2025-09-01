Temporal en San Juan: cuáles fueron los departamentos que recibieron más asistencia

La directora de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Lorena Acosta, confirmó en Canal 13, que durante el fin de semana se asistió a unas 5.100 familias en distintos departamentos de la provincia afectados por el fuerte temporal.

Acosta explicó que desde el Ministerio de Familia se trabajó en conjunto con la Dirección de Emergencia y distintas áreas del Gobierno, además de los municipios. “Han salido más de 100 movilidades a distintos departamentos, llegando a las familias que más lo necesitaban”, detalló.

Los departamentos más afectados fueron 25 de Mayo, Pocito, San Martín, y Rawson, donde se realizaron los mayores operativos de asistencia.

Consultada sobre los reclamos más urgentes, la directora señaló que “los techos fueron lo más deteriorado. Hubo filtraciones que afectaron camas, colchones y pertenencias de los niños”. En cuanto a evacuaciones, confirmó que fueron mínimas: “Tuvimos entre tres y cuatro familias trasladadas preventivamente, pero la mayoría pudo permanecer en sus hogares”.

Acosta recordó que la población puede canalizar sus pedidos de ayuda a través del teléfono oficial de la Dirección de Emergencia: 264 412 3158. “Ese número está habilitado, pero ayer se saturó: entraban 500 o 600 mensajes a la vez. Estamos filtrando los pedidos y cada caso será evaluado por asistentes sociales y equipos técnicos”, indicó.

Plan de contingencia

La funcionaria remarcó que existe stock suficiente para dar respuesta. “Se había previsto este escenario porque el pronóstico anunciaba la llegada de lluvias fuertes. Estamos preparados, sabemos hacerlo y vamos a seguir al lado de la gente”, aseguró.

Finalmente, destacó que todos los ministerios provinciales trabajan en forma coordinada: “Estamos junto a Infraestructura, Educación y otras áreas, con el objetivo de llegar a toda la provincia y acompañar a las familias en estos días difíciles”.